Is dit het laatste seizoen van Clement bij Club Brugge? Succescoach kan geschiedenis schrijven bij blauw-zwart, maar wil (nog) niet praten over nieuw contract

Club Brugge is de topfavoriet om de landstitel te pakken. Ondanks de mindere start kreeg Philippe Clement de motor terug aan de praat. Het zou de derde titel op rij zijn voor de Antwerpse coach.

Daarmee zou Clement geschiedenis schrijven. Het contract van de voormalige verdediger loopt eind volgend seizoen af. Club Brugge wil hem graag langer aan boord houden, maar een gesprek over een contractverlenging kwam er nog niet.

“Philippe heeft zelf gezegd dat hij niet over zijn persoonlijke situatie wil spreken tot het seizoen gedaan is”, zegt Club-CEO Vincent Mannaert bij Het Nieuwsblad. “Dat tekent de mens Clement. Hij is een teamspeler en hij wil er eerst voor zorgen dat we samen over die eindmeet geraken. Daarna kunnen we spreken over een nieuw contract.”

Naar verluidt liggen er wel buitenlandse kapers op de kust. "Ik veronderstel dat Philippe op een bepaald moment ook voor zichzelf wil bepalen waar zijn ambities liggen. Maar nogmaals: aan die gesprekken zijn we nog niet toe. Als hij zegt dat hij volledig op Club Brugge gefocust is, meent hij dat ook.”