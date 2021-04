Vrancken verstopt zich niet, ondanks dat de druk niet bij hen ligt: "We willen de play-offs winnen"

Wouter Vrancken moet zondag geschorst toekijken vanaf de tribune nadat hij zijn vijfde gele kaart oppikte. Maar dat maakt de ambities er niet minder op. Tegen AA Gent wil KV Mechelen direct laten zien waar ze voor spelen: de Europe play-offs winnen.

Vrancken liet er zich over uit op zijn persconferentie. “De top acht halen was de ambitie dit seizoen en we zijn blij dat we erbij zijn. Maar in de play-offs telt maar één ding: winnen. Zomaar meedoen om mee te doen, dat vind ik maar niets. We gaan er vol voor”, schrijft HLN.

“De druk ligt het minst bij ons. Oostende wil hun goede seizoen bevestigen, voor Standard en AA Gent is het van moéten. Maar we leggen onszelf wel interne druk op. Wij willen de play-offs winnen. Zo simpel is het. Als we zondag bij Gent - de grote favoriet - iets kunnen rapen, dan zal dat een enorme boost geven en dan doen we helemaal mee.”

Maar op hetzelfde niveau als de subtoppers zet hij KV Mechelen nog niet. “Daarvoor moet je over de nodige budgetten beschikken, en dat is op dit moment niet het geval.”