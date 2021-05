Borussia Dortmund mag naar de finale van de Duitse beker: Thorgan Hazard pikt goaltje mee

Borussia Dortmund gaat naar de finale van de DFB-Pokal. Dat is de Duitse bekercompetitie. De ploeg van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier draaide tweedeklasser Holstein Kiel door de gehaktmolen.

Na 41 minuten stond het al 5-0 voor Borussia Dortmund en was de klus geklaard. Er werd niet meer gescoord in de tweede helft. Het mag zich opmaken voor een bekerfinalefinale in Berlijn tegen RB Leipzig.

Voor Dortmund is die bekerfinale een mogelijkheid om toch een prijs te pakken dit seizoen. In de competitie moet het vechten voor een Champions Leagueticket en in de Champions League strandden de Duitsers in de halve finale.