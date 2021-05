De Bruyne & co na overwinning dicht bij titel: als rivaal verliest is titel binnen

Manchester City domineert dit seizoen de Premier League en staat na de zege tegen Crystal Palace dicht bij de titel. Als de grote rivaal zondag thuis verliest van Liverpool dan is de titel een feit.

De Citizens gingen bezoek bij Crystal Palace, de ploeg van Michy Batshuayi en Christian Benteke. Pep Guardiola liet Kevin De Bruyne rusten voor de aankomende Champions Leaguewedstrijd tegen PSG.

Voor de rust had de ploeg uit Manchester het moeilijk, maar in de tweede helft beslisten ze de wedstrijd in twee minuten tijd. Sergio Aguëro opende de score in minuut 57 en twee minuten later maakte Ferran Torres de tweede en laatste goal van de match. Eindresultaat 0-2.

Als Manchester United thuis verliest tegen Liverpool, is City kampioen.