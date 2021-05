Kompany laat ex-Club Bruggespeler uit selectie voor clash met landskampioen

Anderlecht is de laatste weken sterk bezig. De ploeg uit Brussel wist zich na een 12 op 12 te plaatsen voor de Champions play-offs. Het begint de play-offs zondag tegen Club Brugge. Er zitten enkele verrassingen in de selectie van coach Vincent Kompany.

Ex-Bruggeling Abdoulay Diaby zit niet in de selectie voor de wedstrijd tegen zijn ex-club. De spits maakte van 2015 tot 2018 het mooie weer bij Club Brugge en won er twee keer de landstitel. Hij krijgt van Kompany niet de kans om tegen zijn ex-werkgever te spelen.

Er zitten ook twee nieuwe 17-jarigen in de selectie: middenvelder Kristian Arnstad en verdediger Zeno Debast. Kristian Arnstad mocht dit seizoen nog maar twee keer opdraven. Zijn eerste basisplaats was tegen Club Brugge toen Anderlecht met 3-0 de boot in ging in het Jan Breydelstadion.

Lawrence, Dauda en Kana haalden de selectie niet. Ashimeru zit er wel bij, hij raakte op tijd fit.