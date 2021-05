Mourinho nog een tijdje afwezig in de voetbalwereld: "volgend seizoen komt misschien nog te vroeg"

José Mourinho werd 2 weken geleden ontslagen door Tottenham na tegenvallende resultaten. In een interview met The Times geeft de Portugees aan dat een terugkeer naar het voetbal niet direct aan de orde is.

Mourinho gaat niet in het eerste het beste verhaal stappen. Eerst gaat hij even vakantie nemen en daarna zal hij kijken of de juiste club zich aanbiedt. "Als ik opnieuw de stap zet, zal het niet enkel bij de juiste club, maar ook binnen een juiste cultuur moeten zijn. Volgend seizoen komt misschien nog wat te vroeg. We zullen wel zien." Momenteel neemt de Portugees even de tijd om te rusten. "“Momenteel heb ik geen plannen. Ik ga verder met mijn normale leven. Ik voel me fris en ben met vakantie. Nu heb ik meer tijd om mijn huiswerk te maken en dingen te analyseren” Mourinho was eerder nog coach bij onder andere: FC Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter Milan en Manchester United.