Deschacht voelde het al minderen: "De winnaar in mij is te groot, ik wilde op een hoogtepunt stoppen"

Olivier Deschacht liet gisteren weten dat hij ermee stopt, ondanks de smeekbedes van Zulte Waregem-trainer Francky Dury. Maar Deschacht zag het zelf bergaf gaan en dan heeft het geen zin meer.

“Voetbal is het mooiste wat er is, maar het is mentaal op voor mij. Leven als een topsporter werd steeds moeilijker voor mij, er wordt zoveel van je geëist. Ik was ook al niet tevreden van mijn trainingen de laatste maanden en mijn laatste twee wedstrijden", klinkt het bij HLN.

Deschacht wilde het seizoen te veel er niet meer aan vastknopen. "De winnaar in mij is te groot om er dan nog een jaar bij te doen en niet op een hoogtepunt te stoppen. Er zijn wel spandoeken gemaakt dat ik voor een vol stadion afscheid moet nemen, maar er zijn gestorven aan corona. Niemand zal ermee inzitten dat ik mijn afscheid moest vieren zonder publiek.”