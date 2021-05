Lens legt PSG het vuur aan de schenen in belangrijk duel

Vandaag speelde PSG in eigen huis tegen Lens

Lens, dat dit seizoen heel knap bezig is en op de vijfde plek staat in het klassement, ging vandaag op bezoek bij PSG. PSG zal meer punten moeten pakken dan Lille als het nog kampioen wil worden in Frankrijk en dus was ook deze wedstrijd van cruciaal belang. De Braziliaanse ster Neymar maakte er iets na het half uur 1-0 van. Op het uur kopte Marquinhos de 2-0 op het bord en zo leek de match gespeeld.

Twee minuten na de 2-0 zorgde Ignatius Ganago echter voor de aansluitingstreffer. Met nog een half uur te gaan geloofden de spelers van Lens echt in een stunt. Op het einde stuitte Lens op een counter van Neymar. De Braziliaan ging gretig neer binnen de zestien, maar de scheidsrechter wou er niet van weten. De spelers van PSG protesteerden en daarbij kreeg doelpuntenmaker Marquinhos ook nog een gele kaart. Na die fase werd Neymar nog gewisseld voor Rafael Alcântara. Lens probeerde nog, maar lukken deed het niet meer. 2-1 werd de eindstand en zo blijven de Parijzenaren in de titelstrijd.