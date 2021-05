18-jarige Nederlander debuteert in doel van Anderlecht tegen Club Brugge

Vincent Kompany heeft een nieuwe verrassing, de Belgische coach start met een Nederlandse tiener in doel, Bart Verbruggen is de naam. Wellenreuther zit gewoon op de bank voor de 18-jarige debutant.

Bart Verbruggen heeft zijn eerste basisplaats beet bij Paars-Wit. De Nederlandse goalie krijgt het vertrouwen van Vincent Kompany. Maar wie is Verbruggen eigenlijk?

Verbruggen is een vrij onbekende goalie, die niet opgeleid is in de jeugd van Anderlecht maar in die van NAC Breda. Deze zomer maakte de Nederlander de overstap van Breda naar Brussel. In Anderlecht ligt de tiener vast tot de zomer van 2025.

Vorig seizoen stond Verbruggen nog tussen de palen bij de u19 van Nederlandse tweedeklasser NAC Breda. Vandaag maakt de jongeman van 1 meter 93 zijn profdebuut.