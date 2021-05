Daar is hij weer! Cristiano Ronaldo trekt zijn ploeg over de streep, toch kampioenenbal voor Juve?

De titel is Juventus al officieel kwijt aan Inter Milan, dus is Champions League nu het doel van de Oude Dame. Ook dat wordt spannend voor Cristiano Ronaldo en co. De ploeg uit Turijn heeft vandaag wel een goeie stap gezet in de richting van het kampioenenbal.

Er zijn nog vier wedstrijden te gaan in de Serie A. De kampioen, Inter Milan, is al bekend, nu zijn er nog drie Champions Leagueplaatsen te verdienen. En dat zal nog heel spannend worden. Atalanta, Juventus en AC Milan staan allen op 69 punten, Napoli volgt op een vijfde plaats (en een niet-Champions Leagueplek) op twee punten. Vandaag heeft Juventus dus een goeie stap gezet richting het kampioenenbal. De zwart-witten wonnen met 1-2 op het veld van Udinese. Cristiano Ronaldo scoorde twee keer, en helpt zo zijn ploeg in nood. Het worden nog spannende vier wedstrijden nu voor Ronaldo en co…