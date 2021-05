Tottenham boekt vlotte overwinning tegen Sheffield United na hattrick van Gareth Bale

Tottenham heeft een goede zaak gedaan in de Premier League. De Engelse topclub haalde het met 4-0 van Sheffield United. Gareth Bale was de grote man bij de Spurs met een hattrick.

Tottenham staat opnieuw op de vijfde plaats in de Premier League. De Spurs haalden het deze avond met 4-0 van Sheffield United. Gareth Bale was de grote ster vanavond, want de aanvaller was goed voor een hattrick.

Ook Son Heung-Min pikte nog zijn doelpuntje mee voor Tottenham. De Engelse topclub heeft nu één punt voorsprong op West Ham, de nummer zes in het klassement, en vijf punten achterstand op de nummer vier Chelsea.