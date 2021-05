Clement en Kompany zijn het roerend eens: "We waren de eerste helft niet op niveau" en "Zolang de coach kan sprinten, moet hij zijn steentje bijdragen"

Wie moest er nu het meest tevreden zijn met het gelijkspel in Brugge? Club, dat in extremis een nederlaag vermeed? Of Anderlecht, dat opmerkelijke progressie heeft gemaakt in vergelijking met het begin van het seizoen? Beide coaches hadden reden voor optimisme en kritiek.

Kompany kon ermee leven, al had hij zijn ploeg willen zien profiteren van de mindere eerste helft van Club. "We moeten realistisch zijn: 2-2 is de correcte uitslag. Maar ik voel hetzelfde als mijn collega: de eerste helft waren we niet op niveau. Ik voelde dat Club ook niet zijn juiste tempo vond en dan moet je momenten creëren en uitbuiten. We hebben ons te veel op onze pressing geconcentreerd en te weinig op het uitbuiten van de kansen die er lagen."

Opvallend: Kompany wou zijn team op een bepaald moment zo snel zien spelen dat hij zelf achter een bal rende toen die buiten ging. "Als we het niet op kwaliteit kunnen doen, moeten we eerlijk zijn en hard werken. We mogen nooit de intensiteit verliezen. Onze jongens kunnen 95 of 120 minuten een tempo aan waarmee andere ploegen het lastig hebben. Daarom moeten we voortdurend het tempo in de match houden. Daarom trok ik ook een sprintje om de bal zo snel mogelijk te gaan halen bij die inworp. Zolang de coach nog kan sprinten, moet hij zijn steentje bijdragen."

Clement: schieten onszelf in de voet

Clement kon daarmee leven: "Ik vind dat we niet goed begonnen. Er was te weinig lef aan de bal. Bij de rust hebben we bijgeschaafd en dan doe je het moeilijkste door dat doelpunt te scoren. Maar we schieten ons in de voet door de bal te verliezen (Vanaken) achteraan. En daar liggen de kwaliteiten van Anderlecht om snel om te schakelen."

"Ik ben blij dat we de mentale en fysieke kracht hebben om na die achterstand nog direct te reageren. Door dat punt zijn we weer wat dichter bij ons einddoel. Maar ja, het was zoals de eerste schooldag. Er moest een versnelling hoger geschakeld worden. Wij moeten niet gaan rekenen, maar elke match gewoon willen winnen."