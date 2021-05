UEFA komt met financieel rapport naar buiten: deze enorme bedragen verdienden Club Brugge en KRC Genk in de Champions League

De UEFA heeft het financieel rapport voor het seizoen 2019-2020 openbaar gemaakt. De cijfers bewijzen dat deelname aan de Champions League een enorme jackpot is voor Belgische clubs.

In seizoen 2019-2020 waren Club Brugge en KRC Genk actief in de groepsfase van de Champions League. Club Brugge pakte twee gelijke spelen tegen Galatasaray SK en hield Real Madrid in bedwang. Die drie punten leverden maar liefst 27,8 miljoen euro op.

Ook KRC Genk heeft een aardig zakcentje opgestreken op het Kampioenenbal. De Smurfen pakten amper één puntje, maar zagen wel 25,1 miljoen euro op de bankrekening verschijnen. Voor de volledigheid: de startbonus en de televisiegelden zijn in deze bedragen al meegenomen.