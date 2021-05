Dortmund-CEO zet transfermarkt op z'n kop: "Haaland zal volgend seizoen nog steeds een speler van Borussia Dortmund zijn"

Mag de geruchtenmolen stoppen met draaien? Volgens Hans-Joachim Watzke voetbalt Erling Braut Haaland volgend seizoen simpelweg voor Borussia Dortmund.

Nochtans is Mino Raiola een Europese tournee aan het houden om te luisteren naar de aanbiedingen die de absolute topclubs in petto hebben voor Erling Braut Haaland én is de geruchtenmolen in de hoogste versnelling aan het draaien.

“Erling zal volgend seizoen een speler van Borussia Dortmund zijn”, aldus CEO Hans-Joachim Watzke. “Hij identificeert zich nog steeds met ons team. Ik lees alle geruchten ook, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Robert Lewandowski bleef destijds ook langer dan verwacht.”

Alles staat of valt wellicht met een eventuele kwalificatie voor de Champions League én de bijhorende vetpotten. Volgend seizoen wordt er een clausule in het contract van Haaland geactiveerd die ervoor zorgt dat hij voor amper 75 miljoen euro kan vertrekken.