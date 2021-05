🎥 Philippe Clement vergelijkt aanbreken play-offs met eerste schooldag. Vormer en Dost iets minder enthousiast...

De play-offs in België... Het is en blijft toch iets eigenaardigs. Er is al veel over gezegd en geschreven geweest, en er zijn nu eenmaal voorstanders en tegenstanders. Bij club Brugge is dat niet anders.

Philippe Clement gaf tijdens de persconferentie na de eerste wedstrijd in de Championship Play-Offs van Club Brugge aan dat hij die eerste wedstrijd een beetje ziet zoals een eerste schooldag. "Na de reguliere competitie heb je een break en dan daarna meteen die eerste play-off wedstrijd aan hoge intensiteit... Ik vergelijk dat een beetje met een eerste schooldag. En de play-off wedstrijden zijn ook de mooiste." Maar niet iedereen denkt er bij Blauw-Zwart zo over. Tijdens de persconferentie werd ook bij Bas Dost even gepolst naar zijn mening over ons play-off systeem. De Nederlander gaf op een typisch Nederlandse manier, recht voor de raap en doodeerlijk, toe dat hij het toch bizar vindt. "Zeker als je zestien punten voorstaat zoals wij, dan is dit gewoon niet eerlijk. Dan ben je gewoon kampioen."

Ook Ruud Vormer was die mening aangedaan. Toen hem gevraagd werd even uit te leggen aan zijn ploeggenoot Bas, waarom onze play-offs net zo leuk zijn antwoordde hij; "Nee joch, moeilijk hoor. Krijg je er bij hem niet in!"