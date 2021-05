Eden Hazard start tegen zijn ex-club in de Champions League

Eden Hazard is er helemaal klaar voor en start in de basis bij Real Madrid.

Real Madrid is niet alleen in de eigen competitie nog volop op prijzenjacht maar ook nog in de Champions League. Vanavond staat het duel tegen Chelsea op het programma. De heenwedstrijd eindigde op een gelijkspel waardoor Real Madrid vol aan de bak moet op Stamford Bridge.

Real Madrid kan alvast wel terug rekenen op Eden Hazard. De Rode Duivel is volledig hersteld en start in de basis tegen zijn voormalige werkgever. Hazard speelde 7 jaar voor Chelsea en won talloze prijzen waaronder de Premier League, League Cup en hij behaalde ook Europese successen en won tweemaal de Europa League met de Londenaren.