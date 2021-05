Pro League legende heeft nieuwe uitdaging gevonden

Enkele maanden geleden was te lezen dat ex-profvoetballer Franck Berrier hopeloos op zoek was naar een nieuwe job. Nu lijkt hij een nieuwe uitdaging gevonden te hebben.

In februari was er op de Twitter van Franck Berrier nog te lezen dat hij hopeloos op zoek was naar een nieuwe job. Zijn biografie op Twitter luidde: 'Recherche job.. Coach, recruteur, commentateur ou autre. Je suis ouvert à toute proposition' (vertaald: 'Op zoek naar een job.. Trainer, recruiter, commentator of iets anders. Ik sta open voor alle aanbiedingen). Sinds kort paste hij zijn biografie aan. Nu staat er te lezen: "Ancien footballeur pro. Maintenant on passe les diplôme d'entraineur" (vertaald: "Voormalig profvoetballer. Nu slagen we voor het trainersdiploma").

Het lijkt er dus op dat de ex-voetballer van onder andere Zulte Waregem, Standard en KV Oostende ambitie heeft om trainer te worden. De Fransman was op 34-jarige leeftijd genoodzaakt om op pensioen te gaan. Hij had toen last van hartproblemen. Berrier lijkt nog steeds zeer trouw te zijn aan KV Oostende, zijn voorlaatste club. Zijn profielfoto en achtergrondfoto op Twitter zijn nog steeds in een truitje van de Kustboys. Geregeld retweet hij ook nog een bericht van de club. Is er een nieuwe Alexander Blessin in de maak?