KV Oostende volgend jaar toch in 1A? "We verwachten geen problemen meer van het BAS"

Op sportief vlak gaat het goed met KV Oostende, momenteel gaat de kustploeg Europa in. De ploeg uit Oostende sukkelde echter wel nog met licentieproblemen, en moest zich vandaag gaan verdedigen voor het BAS. Ze lijken er vrij gerust op aan zee...

Alleen licentieproblemen zouden KV Oostende nog kunnen weerhouden van volgend seizoen in 1A te spelen, maar daar lijken ze zich aan de kust niet te veel zorgen meer over te maken. Oostende moest zich deze middag gaan verdedigen voor het BAS, en alles liep vlot volgens het Twitteraccount van de kustboys.

“Alle documenten die men vroeg hebben we voorzien. De zitting was dan ook kort en constructief en we voorzien geen verdere problemen”, aldus het Twitteraccount van de kustploeg. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) doet ten laatste 10 mei een uitspraak over het dossier.