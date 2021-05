OH Leuven houdt het voor bekeken dit seizoen na drie positieve coronatesten

Voor OHL zit het seizoen erop. Er zijn drie coronagevallen opgedoken in de ploeg van Marc Brys en daardoor heeft club beslist om er vroeger dan gepland mee te stoppen. Enkele dagen geleden werd al een oefenwedstrijd tussen OHL en Sporting Charleroi afgelast.

De personen in kwestie hebben geen symptomen, maar gaan wel tien dagen in quarantaine. De andere personen binnen de club blijven wekelijks een coronatest afleggen. Het is niet duidelijk wie besmet is met het coronavirus.