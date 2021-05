Solskjaer over protesten Manchester United-supporters van zondag: "Het ging te ver"

De supporters van Manchester United zijn niet tevreden met hun Amerikaanse eigenaars, en dat hebben ze deze zondag laten blijken door hevig te protesteren. Omdat er nog fans een uur voor de wedstrijd over het veld liepen, moest de wedstrijd uitgesteld worden. Dat vond United-trainer, Ole Gunnar Solskjaer, er toch een beetje over.

Dat vertelde de oefenmeester in een interview met Sky Sports: “Er moet geluisterd worden naar de fans als ze iets te zeggen hebben. Als men protesteert, moet dat wel op een normale manier gebeuren. De protesten van zondag vond ik er toch een beetje over”

Ole Gunnar Solskjaer reiterated the need for Manchester United supporters to be listened to, but said protests had to be "civilised" and feels Sunday's anti-Glazer demonstration "went too far".