Anderlecht heeft plan voor keepershiërarchie volgend seizoen, maar momenteel hapt STVV nog niet toe

Anderlecht weet wat het voor volgend seizoen wil in het keepersdepartement. Daar is geen rol meer weggelegd voor Timon Wellenreuther, maar wel voor STVV-doelman Kenny Steppe.

Anderlecht probeerde eerder al Steppe weg te halen bij STVV, maar dat lukte in de winter niet. Maar de 32-jarige doelman is niet van de radar verdwenen. Steppe is kandidaat nummer 1 om de vrijkomende plaats als derde doelman in te vullen. Anderlecht heeft zelfs al een bod gedaan bij Sint-Truiden, maar dat was bijzonder laag en STVV hapte nog niet.

Steppe heeft nog twee jaar contract op Stayen en wordt er geapprecieerd omdat hij nooit ophef gemaakt heeft toen hij naar de bank verwezen werd. Net om die reden wil Anderlecht hem ook. Steppe heeft al bewezen dat hij makkelijk als eerste doelman kan fungeren, maar ook dat hij geen ambras maakt als hij niet speelt.

De kans daarop is bij Anderlecht immers groot. Hendrik Van Crombrugge is volgend seizoen normaal weer topfit en Anderlecht heeft duidelijk laten blijken dat de 18-jarige Nederlander, Bart Verbruggen, de toekomst is. Die zou zich achter Van Crombrugge klaar moeten stomen om het seizoen erna - als Van Crombrugge zijn transfer realiseert - de fakkel over te nemen.

Steppe ziet een overgang alvast zitten en kan een meerjarig contract tekenen, maar STVV wil gecompenseerd worden. Anderlecht wil de zaak wel zo snel mogelijk beklonken hebben omdat ze Wellenreuther niet willen tegenhouden als hij een nieuwe ploeg zoekt. Voor de Duitser is het duidelijk dat hij volgend seizoen niet meer in de plannen past.