KV Oostende doet het goed en investeert in eigen jeugd, weer twee jonkies schuiven door naar A-kern

Het gaat goed met KV Oostende dit seizoen. Ondanks het net niet halen van play-off 1, doen de kustboys het toch tegen alle verwachtingen in goed. KVO staat comfortabel leider in play-off 2, en heeft zicht op een Europees ticket. Ook investeren ze bij Oostende in de eigen jeugd.

KV Oostende doet het goed op sportief vlak, en dat na het seizoen te zijn gestart zonder enige verwachtingen. De ploeg aan zee werkt ook nog eens met de eigen jeugd. Zo zijn Jelle Bataille en Robbie D'Haese uitgegroeid tot belangrijke schakels aan de kust. En bij die twee stopt het niet voor KVO, dat laat Oostende weten op hun website. KV Oostende heeft via hun website laten weten dat ze nog twee jeugdspelers zullen doorschuiven naar de A-kern. Het gaat om verdediger Marvin Dewaele en aanvaller Jorben Vanhulle. Ze maken dus werk van hun jeugdacademie aan de kust, afwachten nu of ze volgend jaar daar weer zo de vruchten van zullen plukken. De KVO Se'Academy wordt de Noordzee Interieur Se'Academy !

Onze academie werkt via het Se’A partnerSHIP-project intussen ook samen met elf clubs in de regio én met Momo Berte en Manu Osifo trainen nu ook twee beloften mee met de eerste ploeg.

💚❤️💛👉 https://t.co/U2P6p8e6SR pic.twitter.com/42AbRK8ISv — KV Oostende (@kvoostende) May 6, 2021