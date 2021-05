AS Roma-United: Roma gaat lopen met de winst en United met het ticket?

AS Roma staat donderdagavond om 21u00 voor een aartsmoeilijke opdracht. Zij moeten trachten om minstens vier goals te maken tegen United. Kunnen de Romeinen verrassen in eigen huis, of wordt het toch United dat zich mag opmaken voor de finale van de Europa League?

Om te winnen moet je scoren

AS Roma moet een 6-2 nederlaag proberen uit te wissen in eigen huis. Dat wordt alvast een zeer moeilijke opgave. De Romeinen zullen zich uiteraard niet zomaar gewonnen geven en dan staat er hen maar één ding te doen: aanvallen en vooral goals scoren. AS Roma zal dan ook meteen op het gaspedaal moeten gaan staan en vooral proberen om die vier goals te maken. De kans op doelpunten in deze wedstrijd is dan ook zeer hoog.

Winst zonder ticket

Aangezien AS Roma vooral moet proberen om doelpunten te maken, kan United rustig de boel toehouden achteraan. Zelfs bij een 3-0 achterstand zitten ze nog steeds in een winnende positie. De kans dat AS Roma dus wel met de overwinning gaat lopen, maar wel zonder ticket naar de finale van de Europa League is dan natuurlijk heel erg groot.

De stunt van het jaar

In Europa is alles mogelijk! Denk maar aan de ongelofelijke comebacks van onder meer FC Barcelona, Chelsea en Liverpool. Ook aftredend trainer Paul Fonseca houdt de goede moed er in: “Het zal niet makkelijk zijn, maar onmogelijk is het ook niet”, liet hij weten op de persconferentie. “Met 4-0 winnen van United wordt een hele opgave, maar in voetbal is niks onmogelijk. Ik heb al veel straffere dingen zien gebeuren. Ik geloof in alles, ook in dit”. Als AS Roma donderdagavond het geluk aan haar zijde heeft, kunnen ze misschien voor dé stunt van het jaar zorgen. Er staat alvast een hele mooie odd tegenover.

Waar zet je best op in?

Manchester United is zo goed als zeker van het ticket voor de finale. Ook in de Premier League draaien ze nog hoog mee. Daarom zullen ze wel wat spelers laten rusten. Een kans voor Roma om de schade een beetje te beperken? AS Roma wint, odd: 3.80.

Om de schade te beperken moeten ze goals maken. AS Roma over 1.5 goals, odd 2.30.

Om de eer van Rome te verdedigen, moeten ze toch minstens kunnen gelijkspelen bij Roma. Dubbele kans 1X (AS Roma of gelijkspel), odd: 1.95.