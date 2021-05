Club Brugge ziet veelbelovend trainerstalent en ex-Rode Duivel vertrekken naar Nederlandse topclub

In 1B hebben we mogen aanschouwen dat er heel wat talent rondloopt bij Club NXT. De U23 van Club Brugge worden geleid door Rik De Mil. Die moet nu afscheid nemen van zijn assistent.

Maarten Martens was al sinds 2016 aan de slag bij de jeugd van Club Brugge. Dit seizoen was hij coach van de U18 en assistent van Rik De Mil bij Club NXT. De ex-Rode Duivel gaat volgend seizoen het Belfius Basecamp verruilen voor het AFAS trainingscomplex van AZ Alkmaar.

Dat meldt Noordhollands Dagblad. Martens wordt er hoofdcoach van Jong AZ, dat in de Nederlandse tweede klasse speelt. De 36-jarige Martens beleefde als speler zijn hoogdagen in Alkmaar waar hij van 2006 tot 2014 speelde en in 2009 kampioen werd.