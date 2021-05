Ruud Vormer voelt concurrentie dichter komen na verlies tegen Racing Genk: "Mensen vinden deze onzin spannend, toch?"

1/6 is het harde verdicht voor Club Brugge na twee wedstrijden in de Champions Play Offs. De voorsprong van de fiere leider slinkt zienderogen en na het verlies tegen Racing Genk voelt ook kapitein Ruud Vormer de druk komen.

"De eerste helft stonden we gewoon goed en we hadden de betere kansen. Rits krijgt vlak voor de rust nog een grote kans om op 0-1 te komen. Maar in de tweede helft geven we de doelpunten gewoon weg", foeterde Vormer voor de camera van Eleven.

Voor aanvang van de play offs was het verschil tussen Club en Genk nog 10 punten, nu kruipt de bekerwinnaar tot op 5 punten van de leider. "Het blijft spannend zo, toch? Dat zeggen de mensen toch dan? Deze onzin moeten we dan spannend vinden", wijst hij richting de puntenhalvering voor aanvang van de play offs.

Club Brugge moet de komende twee weken een dubbele confrontatie spelen tegen Antwerp. Club moet eerst met het mes op de keel richting Den Bosuil. "Extra druk? Nee, dat niet. Er is altijd druk bij ons, ook vanavond was er druk", besluit Vormer.