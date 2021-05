Transferrecord op komst bij Club Brugge? 'Blauw-zwart wil meer dan monsterbod van 23 miljoen euro uit Premier League'

Of we klaar zijn voor een wilde transferzomer bij Club Brugge? Dat is nog niet meteen gezegd. Blauw-zwart heeft financiële middelen genoeg en hoeft dus niet meteen te verkopen, al zijn er wel monsterboden op komst.

Zo wordt er al gesproken over een bod van om en bij de 23 miljoen euro voor Noa Lang vanuit Leeds United. Transferrecord? Toch is blauw-zwart volgens Het Nieuwsblad nog niet meteen happig om daarop in te gaan. Ze hebben de aankoopoptie gelicht én hem ondertussen ook langer onder contract gelegd tot 2024. Haast om hem te verkopen is er dus zeker niet, de publiekslieveling zou bij een transfer het transferrecord van Wesley Moraes (25 miljoen euro) zeker moeten kunnen overtroeven.





