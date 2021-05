Simon Mignolet beseft dat zelfs bijna zekere titel onder druk komt te staan: "Daarvoor moeten we nu oppassen"

Enkel Borussia Dortmund was er dit jaar in geslaagd: drie keer scoren tegen Simon Mignolet. Vanaf vrijdagavond mag ook Racing Genk zich tot dat selecte groepje rekenen en op wat voor een slecht moment voor Club Brugge.

Sinds de coronagolf bij Club Brugge is Blauw-Zwart nooit meer die machine geweest van weleer. Aangezien Club met de grootste voorsprong ooit de play offs in trok, twijfelde echter bijna niemand aan een nieuwe landstitel voor Club. Maar na de tweede speeldag in de play offs lijkt alles weer te herdoen.

"We hebben bijna een uur lang goed gecontroleerd en hadden de betere kansen ook maar scoorden niet. Hun eerste doelpunt valt dan met een gelukje want De Ketelaere wilt de bal weg sliden maar die komt dan via via bij Onuachu terecht. Dat is nu net een scenario dat je niet wenst tegen Racing Genk", vertelt doelman Simon Mignolet.

"Niet beginnen twijfelen nu"

Wat er daarna gebeurde met de ploeg zag Clement niet alleen, ook Mignolet zag de ploeg wankelen na het eerste tegendoelpunt. "We vonden de spirit niet om nog iets terug te doen tegen hen. We wisten dat ze goede spelers hadden en dat ze nu snel dichterbij komen. Maar we staan nog altijd liever 5 punten voor dan 5 punten achter. Dat ze er nu 1, 2 of 3 scoren maat niet uit, ze hebben hun kwaliteiten optimaal benut door hun kansen goed af te werken."

De dubbele confrontatie tegen Antwerp komende week lijkt alleszins cruciaal te worden voor het verdere verloop van de titelstrijd. "En daar zullen we heel erg goed moeten opletten", beseft Mignolet. "We moeten rustig blijven, niet rekenen en twijfelen", besluit hij.