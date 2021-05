Alexander Blessin kan mogelijks niet rekenen op sterkhouder in het duel tegen KV Mechelen en al één speler is er zeker niet bij.

Alexander Blessin kent een uitstekend seizoen bij KV Oostende. Dit werd nog maar eens in de kijker gezet met de 6-2 overwinning vorig weekend tegen Standard Luik.

Toch zit de trainer van KV Oostende met kopzorgen. Cameron McGeehan is er al zeker niet bij omwille van een blessure morgen tegen KV Mechelen. Tegelijkertijd is het nog bang afwachten of Jack Hendry kan aantreden. De Schot die op uitleenbasis overkwam van Celtic geraakt mogelijks niet fit tegen morgen.

Medische testen morgenvroeg zullen uitsluitsel geven of hij kan aantreden of niet. Voorlopig maakt hij wel deel uit van de uitgebreide voorlopige selectie.