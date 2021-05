Guardiola neemt het op voor penaltymisser Agüero: "Geniaal als hij erin zat"

(Nog) geen titel voor Manchester City, maar ze zaten er wel dicht bij. Een penaltymisser van Agüero zorgde ervoor dat City met de kleinste voorsprong de rust in trok waardoor Chelsea er nog over kon komen in de tweede helft.

Een penalty missen is nooit leuk. Als het een panenka was, ben je wel de schlemiel van de avond. Trainer Pep Guardiola nam het in de persconferentie na de wedstrijd op voor zijn aanvaller. "Als dat erin zat, zouden we nu gezegd hebben dat het geniaal was. Ik zeg tegen de spelers dat ze een beslissing moeten nemen: links, rechts, panenka", klinkt het.

Ondertussen heeft Agüero zich al geëxcuseerd voor zijn misser:

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility. — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 8, 2021

Dat City de wedstrijd verloor en dus nog geen titelfeestje kan bouwen is het pijnlijke gevolg van die penaltymisser. "We speelden geen slechte wedstrijd maar natuurlijk wil je liever winnen. We waren gefocust maar er liepen enkele dingen fout bij de tegendoelpunten. Nu moeten we de focus leggen op de volgende wedstrijd tegen Newcastle United. We hebben 6 dagen om deze wedstrijd voor te bereieden, een eeuwigheid in het huidige seizoen", beseft de Spaanse trainer.

Chelsea favoriet Champions League-finale?

Dat uitgerekend Chelsea tegen Manchester City wint, is vooral heel interessant met het oog op de komende Champions League finale want dan treffen de twee Engelse clubs elkaar opnieuw. In de halve finale van de FA Cup troffen Chelsea en Manchester City elkaar ook en toen toonde Chelsea zich de sterkste na een 1-0 overwinning. Guardiola heeft er met Tuchel dus een angstgegner bijgekregen.