Slecht nieuws voor Manchester United? Spaanse ploegen hebben sinds 2001 geen enkele Europese finale meer verloren

In de Europa League staan Manchester United en Villarreal tegenover elkaar in de finale, maar volgens één van de laatste statistieken ziet het er niet zo goed uit voor Manchester United. Spaanse ploegen doen het de laatste jaren namelijk uitstekend in Europese finales.

Manchester United en Villarreal zullen onder elkaar moeten uitvechten wie de Europa League op zijn naam zal zetten. Manchester United kende in haar halve finale weinig problemen met AS Roma, terwijl Villarreal Arsenal kon uitschakelen.

Manchester United is topfavoriet in de finale, maar volgens auteur Colin Millar ziet het er beter uit voor Villarreal. Sinds 2001 verloor geen enkele Spaanse club nog een finale van de Champions League of Europa League. Zo stonden er sinds toen al 15 Spaanse ploegen in de finales en ze wonnen ook 15 keer.