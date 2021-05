Ramos en Neymar in dezelfde ploeg? Real-kapitein laat geruchtenmolen draaien

Sergio Ramos speelt ondertussen al zestien jaar vast in de verdediging van Real Madrid, Ramos is een echte clublegende geworden voor de ploeg uit Madrid. Zou Ramos 'zijn' Real nog verlaten? De fans van PSG denken alvast van wel...

De Spanjaard heeft de PSG-fans warmgemaakt voor mogelijke theorieën om een transfer naar Parijs te bekomen. Zo had Neymar een foto geplaatst dat hij zijn contract tot 2025 bij PSG had verlengd. Wie had er toch wel onder die foto, Neymar gefeliciteerd? Jawel, Sergio Ramos.

Door die actie zijn de complotten rond de Spaanse verdediger aan het draaien geraakt bij fans van PSG. PSG is nog altijd opzoek naar een eindoverwinning op het Europese kampioenenbal. De Franse miljardenploeg staat er om bekend om van tijd tot tijd eens een toptransfer uit de mouw te schudden waar een gigantische transfersom mee gemoeid is, je weet dus maar nooit…