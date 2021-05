Liverpool kan gaan bouwen aan thuisreputatie: fans opnieuw welkom

Anfield is dit seizoen niet meer de onneembare vesting van weleer. Wie weet komt daar weldra verandering in, want de veiligheidsraad heeft beslist dat er terug fans welkom zijn.

De coronacijfers gaan terug de goede kant op over het Kanaal, mede danzij de vaccinatiecampagne die op volle toeren draait. De autoriteiten van Liverpool hebben groen licht gegeven om terug voetbalfans te ontvangen. Concreet betekent dit dat Liverpool voor de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace op de slotspeeldag 10.000 toeschouwers mag ontvangen. Stadsrivaal Everton moet het in de komende twee thuiswedstrijden (Sheffield United en Wolverhampton) stellen met 6.500 fans in Goodison Park.