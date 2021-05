'Na Mehdi Carcela zet Mbaye Leye opnieuw (pseudo)-vedette uit kern'

Mbaye Leye is duidelijk statements aan het afgeven bij Standard de Liège. Na Mehdi Carcela is er een nieuw kind van de rekening.

Carcela was geschorst, maar werd ook uit de wedstrijdkern sowieso geschrapt en zal ook deze week nog op het strafbankje moeten zitten van Mbaye Leye.

Lestienne

Die had voor de match tegen AA Gent al gesproken over het feit dat er voor pseudo-vedetten geen plaats meer is.

Ook Maxime Lestienne - die nog een jaar contract heeft - was er geen plaats in de kern tegen de Buffalo's. Leye zou volgens La Dernière Heure niet te spreken geweest zijn over diens inzet de laatste weken.