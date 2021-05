De Roeck verklaart waarom hij Anderlecht verlaat: "Discussie gehad met Kompany over invulling van de rol"

Zondag werd bekend dat Jonas De Roeck na het seizoen de club verlaat. Een kleine verrassing toch wel, maar hij en Vincent Kompany raakten het blijkbaar niet eens over de invulling van de job.

“Ik heb met Vincent Kompany en de sportieve cel van de club een discussie gehad over de invulling van de job van T2 in de toekomst. De visie was verschillend", verklaart hij in HBvL. "Daarom werd in onderling overleg beslist om geen nieuwe verbintenis aan te gaan. Zonder enige vorm van rancune, hoor."

De Roeck ging na zijn job als hoofdcoach bij STVV aan de slag bij Anderlecht. "Ik heb destijds voor Anderlecht gekozen om er beloftentrainer te worden. Zo kon ik mezelf verder ontwikkelen. Dat is ook nadien in de staf van de A-ploeg goed gelukt en we hebben dit jaar echt wel goed samengewerkt. Het lijkt logisch dat we play-off 1 gehaald hebben, maar zo voor de hand liggend was het allemaal niet. Anderlecht heeft veel groeipijnen gekend, dat wordt nog steeds onderschat.”