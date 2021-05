Van den Brom blijft nuchter: "Het is zinloos om nu al aan kampioen spelen te denken"

Het seizoen loopt bijna op z'n einde, op het einde van de maand zal het doek vallen over wie er kampioen speelt. Club Brugge staat op vijf punten voorsprong, maar voelt eerste achtervolger Racing Genk komen. In Genk blijven ze echter wel nuchter...

Afgelopen weekend won Racing Genk overtuigend met 3-0-cijfers op eigen veld tegen Club Brugge. Dat geeft hoop voor de Limburgers, die de West-Vlamingen naderen tot op vijf punten. In Genk proberen ze niet te veel na te denken en het wedstrijd per wedstrijd te bekijken, dat vertelde John van Den Brom op de Twitterpagina van Racing Genk.

“Het is zinloos om nu al aan kampioen spelen te denken. We moeten nog vier wedstrijden spelen in iets minder dan tien dagen. Laat ons eerst maar wedstrijd per wedstrijd bekijken”, aldus John van Den Brom via het Twitteraccount van Racing Genk.