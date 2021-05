De nieuwe makelaar van Noa Lang is een drugsdealer... in nieuwe Netflix-film althans

Een speciale wending in de carrière van Noa Lang. De Nederlandse flankaanvaller van Club Brugge maakt zijn debuut als acteur in een nieuwe film. De film zal vanaf morgen te zien zijn op Netflix, afwachten of Noa Lang even goed kan acteren als voetballen.

Noa Lang is vanaf morgen te zien in een film op Netflix. In die film heeft Lang een drugsdealer, Ferry Bouman, als makelaar. Ferry Bouman is een fictief personage die ook al voorkwam in ‘Undercover’ met Tom Waes, en wordt gespeeld door Frank Lammers.

De Nederlandse Instagrampagina van Netflix dropte vandaag alvast de trailer om de mensen warm te maken voor de film. Of de acteerprestaties van Lang even goed zijn als zijn prestaties op het voetbalveld, laten we aan u over om te beoordelen.