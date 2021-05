FC Barcelona aan het werk: 'Transfer van Aguero wordt na Champions Leaguefinale aangekondigd'

Sergio Aguero verlaat aan het einde van dit seizoen zijn geliefkoosde Manchester City. De Argentijn kan dus transfervrij naar een nieuwe ploeg, de geruchten gaan dat Barcelona heel geïnteresseerd is. Na de finale van de UEFA Champions League zou een transfer naar Barça officieel aangekondigd worden.

Volgens AS zou Sergio Aguero zijn volgende bestemming in Barcelona liggen. Aguero is heel goed bevriend met Messi, en Messi wil samen met hem in de ploeg spelen. Barça zou na de finale van de Champions League met de transfer naar buiten komen.

Aguero speelt eerst nog met zijn huidige club, Manchester City, de finale van het Europese kampioenenbal. Daarom zou een aankondiging pas na de finale aan de orde zijn. Ook Memphis Depay en Éric García zouden dicht bij een transfer naar Catalonië staan.