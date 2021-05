ESPN betaalt 1,15 miljard euro voor de rechten van La Liga in de VS

ESPN heeft een recordbedrag betaald.

ESPN heeft een revordbedrag van 1,15 miljard euro betaald voor de Amerikaanse uitzendrechten van La Liga. De Spaanse competitie zal de komende acht seizoenen op ESPN te bekijken zijn in de Verenigde Staten. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse zender zoveel geld uitgeeft aan een buitenlandse voetbalcompetitie.

Jaarlijks worden er 380 wedstrijden gespeeld in La Liga. In totaal zullen de ESPN-kijkers 3.040 wedstrijden kunnen bekijken. Als we de kostprijs per wedstrijd berekenen komen we uit op ongeveer 380 euro per wedstrijd. Ook de wedstrijden van de Spaanse tweede klasse zullen te zien zijn bij ESPN.