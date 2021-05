Martin Garrix en Bono maken het liedje voor het EK

Het officiële nummer voor het EK is sinds vandaag te beluisteren.

The Edge, Martin Garrix en Bono hebben samen het nummer We Are The People uitgebracht. Dat nummer is speciaal gemaakt voor het Europees Kampioenschap van deze zomer.

Martin Garrix, of Martijn Garritsen, is een grote voetbalfan. De Nederlander is dan ook erg trots dat hij het officiële nummer voor het EK heeft mogen ontwikkelen. Hij zal ook de opkomstmuziek en de melodie voor de uitzendingen ontwikkelen.