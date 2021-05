Alessandro Ciranni op weg naar Zulte Waregem

Moeskroen degradeerde dit seizoen uit de Jupiler Pro League, maar Ciranni, de kapitein van de ploeg, zal waarschijnlijk niet mee degraderen.

Moeskroen zal volgend seizoen in 1B spelen, en zal dat waarschijnlijk zonder Alessandro Cirani moeten doen. De aanvoerder van Moeskroen is na dit seizoen zeer gewild. Zowel clubs in binnen- als buitenland hebben hem op hun shortlist gezet, maar de 24-jarige rechtsachter staat op het punt staat om bij een Belgische ploeg te tekenen.

Die ploeg zou waarschijnlijk Zulte Waregem zijn. Er wordt verwacht dat de transfer van Ciranni naar Zulte Waregem binnenkort officieel wordt gemaakt. Er is namelijk al een akkoord bereikt tussen de club en de speler. Het dagblad meldt dat Ciranni er drie keer meer zal verdienen dan bij Les Hurulus en een contract zal tekenen voor drie jaar.