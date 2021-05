Matz Sels mist cruciaal duel van Strasbourg op bezoek bij Nice

Geen Matz Sels bij RC Strasbourg voor het duel van zondag tegen Nice. Onze landgenoot zit in quarantaine na een positieve coronatest.

De 29-jarige Matz Sels, doelman bij het Franse Strasbourg, heeft het coronavirus opgelopen. Dat meldt de Franse krant L’Equipe op zijn website. Een fikse tegenvaller voor Sels.

Sels zit in afzondering en mist het duel tegen Nice van zondagavond. Op 4 april had onze landgenoot zijn debuut opnieuw gemaakt bij zijn Franse werkgever nadat hij in juli een gescheurde achillespees opliep.

Sels mist het belangrijke duel tegen Nice. Kawashima zal zijn plaats in doel innemen.