Adnan Januzaj scoort voor Real Sociedad en solliciteert voor een plek bij de Rode Duivels

Adnan Januzaj heeft zich juist op tijd nog eens getoond aan de bondscoach.

Op de allerlaatste speeldag bedankte hij voor het vertrouwen met een knappe prestatie. Voor de pauze schotelde de Brusselaar David Silva de 3-0 voor, na de rust kon hij zelf nog eens raak treffen vanop de stip.

Voor Januzaj was het pas de vierde competitiegoal uit zijn seizoen, de tweede in een kleine maand tijd. Door de zege heeft Sociedad een sterk jaar op een deugddoende wijze afgesloten. In november gingen de verrassende Basken zowaar even aan kop in La Liga, maar nadien zakten ze terug. Uiteindelijk eindigt Sociedad op de vijfde plaats, wat recht geeft op deelname aan de Europa League.

De recente wederopstanding van Januzaj zal ongetwijfeld ook door het hoofd van bondscoach Martinez spoken. Maandag maakt hij een voorselectie bekend voor het komende Europees Kampioenschap.