Duidelijk oproep van de burgemeester aan de fans van club brugge

Club Brugge speelt vanavond een belangrijke partij tegen Antwerp. De fans willen hen graag ondersteunen, maar de burgemeester wil dat liever niet.

Heel wat fans willen graag de spelersbus gaan opwachten, maar burgemeester Dirk De Fauw vindt dat een slecht idee. "Kijk alsjeblieft thuis. Het virus is nog niet verdwenen", zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Door de zege van KRC Genk op zaterdag komt er alvast nog geen titelviering in Brugge. "We verwachten dus niet zo veel mensen als wanneer dat wel het geval was geweest. Al vermoeden we dat er wel wat mensen zullen komen, wil ik hen toch vragen om dat niet te doen.”

De politie zal hoe dan ook een oogje in het zeil houden. "De politie zal een proces-verbaal opstellen als ze inbreuken op de coronamaatregelen vaststelt of als er Bengaals vuur gebruikt wordt."