Memhis Depay breekt met SEG en beslist binnenkort over zijn toekomst bij Lyon

Memphis Depay heeft op zijn sociale kanalen een update gegeven over zijn toekomst. De aanvaller, die na dit seizoen einde contract is, zegt binnenkort te gaan beslissen en gaat dat zonder makelaarsbureau SEG doen.

Memphis heeft de knoop nog niet doorgehakt, maar verwacht dat in de nabije toekomst te gaan doen. 'Het is tijd voor mij om de controle over mijn carriere in handen te nemen', zegt hij in een statement. 'Ik ben op een punt gekomen waarop ik belangrijke beslissingen moet maken over mijn toekomst.'

Samen met de mensen die hem lief zijn, gaat de 62-voudig international een keuze maken. SEG, het makelaarskantoor dat zijn zaken behartigde, wordt opzij geschoven. 'Ik heb besloten om de onderhandelingen rond mijn toekomstige deals samen te doen met mijn team van vertrouwelingen en ondersteund door juridisch experts. Ik ga zelf over mijn toekomst beslissen en jullie zijn de eersten die het te weten komen.'