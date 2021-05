Roberto Martinez kiest duidelijk voor de toernooi-ervaring

Bondscoach Roberto Martinez had vandaag geen al te grote verrassingen in petto. Al zijn keuzes lijken vrij logisch. Wie zich aan een paar jonge talenten meer verwacht had, kwam bedrogen uit. Martinez zijn keuzes zijn bepaald door de beschikbare ervaring.

Met een gemiddelde leeftijd van 27,7 jaar gaan we zeker niet het jongste team op het EK zijn. Jérémy Doku doet alvast beter zijn 'big boy pants' aan, want hij komt tussen een hoop ervaren en mature spelers terecht. Met zijn 18 jaar scheelt hij zes jaar met de tweede jongste speler: Youri Tielemans (24). Er gaan zowaar 10 dertigers mee.

De jeugd staat zowat allemaal op de reservelijst: Saelemaekers, Lokonga, Heynen, Vanheusden, Verschaeren en De Ketelaere. Zij zullen hun kans moeten afwachten, maar mogen zeker niet wanhopen: de WK-selectie voor Qatar zal er al helemaal anders uitzien.

Altijd vertrouwen behouden

Martinez houdt vast aan wat hij kent en wie hem nog nooit ontgoocheld heeft. In vergelijking met het WK in Rusland ontbreken er maar vijf namen: Casteels (geblesseerd), Kompany (gestopt), Fellaini (gestopt), Dembélé (gestopt) en Januzaj (reservelijst). De overige 18 namen zijn er allemaal bij. Drie jaar ouder, sommigen iets trager, maar weer wat ervaring rijker.

Vermaelen heeft Martinez nooit afgeschreven ondanks zijn transfer naar Japan omdat hij intrinsiek - na Kompany - altijd zijn beste verdediger is geweest. Chadli is voor velen een verrassing, maar intern viel het te horen dat Martinez hem altijd ging meenemen als hij in de basis geraakte bij Basaksehir. Witsel zou hij nog op een half been oproepen en Vertonghen is zolang hij speelt zeker van zijn plaats als hij beschikbaar blijft.

Zelfregulerende kleedkamer

Dat is kiezen voor de continuïteit en de band die die jongens met elkaar gesmeed hebben. Laat een Chadli thuis en er zullen er toch een paar om uitleg gaan vragen omwille van wat hij in het verleden voor de nationale ploeg gedaan heeft. De enigen die er de afgelopen jaren zonder problemen tussengeslopen zijn: Tielemans, Castagne, Denayer, Praet en zelfs Carrasco. De rest is een kern die al tien jaar samen is.

Op zo'n toernooi is dat levensbelangrijk: dat de kleedkamer aan elkaar hangt. Dat er aan één zeel getrokken wordt. Dat weet ook Martinez. Het is een zelfregulerende groep. Daar heb je geen werk aan qua people management. De hiërarchie is er ook duidelijk in: Courtois, De Bruyne, Vertonghen, Hazard en Lukaku. Daar wordt naar geluisterd.

Martinez wil oogsten deze zomer, net als al zijn Duivels. Ook zij beseffen dat ze het nu meer op ervaring dan op pure individuele klasse gaan moeten oplossen. Zeker in de defensie.