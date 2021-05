Vrancken benadrukt na 10 op 12... wat beter moet: "Da's zot, hé" en "Gingen dingen doen die we normaal niet doen"

Wouter Vrancken ziet zijn spelers de overwinningen opstapelen. De trainer van KV Mechelen is echter een perfectionist en na de zege tegen Standard onderstreepte hij dan ook de minpunten. Al stond Vrancken ook wel even stil bij de geweldige reeks waar KVM aan bezig is.

KV Mechelen eindigde de reguliere competiie al met twee zeges en pakt in de Europe Play-Off uit met een 10 op 12. "Da's zot hé. Als je bekijkt tegen welke ploegen we spelen... Bij het enige puntenverlies hebben we het dan nog op vijf minuten tijd weggegeven. Het is ongelooflijk wat we hier tonen. Alle credits aan de spelers voor wat we tot nu toe gepresteerd hebben."

Dubbel gevoel

Desondanks had Vrancken een dubbel gevoel over de match tegen Standard. "Qua kansen hadden we geluk, in het spel waren we beter. We waren dominant, maar gaven veel te makkelijk de kansen weg. Tot de blessure van Storm viel er niets op ons spel aan te merken. Veel balcontacten, veel give-and-go's. Na 25 minuten moesten we drie keer gescoord hebben. Nadien gingen we even dingen doen die we normaal niet doen."

© photonews

Waar heeft Vrancken het dan precies over? "Dribbelen in een situatie waarin we in ondertal staan bijvoorbeeld, met balverlies tot gevolg. Ik was niet tevreden over die laatste vijf à tien minuten in de eerste helft en die paar keer in de tweede helft. Als je door je eigen fouten hen in de wedstrijd laat komen, maak je het uzelf moeilijk. Als je te veel met de bal blijft lopen, speel je uzelf uit de wedstrijd."

Nochalance

Dat is wat in bepaalde periodes van de partij gebeurde. "Op een gegeven moment had ik de indruk dat het nonchalance was. Door de winst kan het wel positief zijn om dit aan te halen naar de volgende twee wedstrijden toe." Bovendien mag wat geluk er ook wel bij zijn als je zo'n attractief voetbal brengt. "Het dubbeltje mag eens aan onze kant vallen. In de eerste ronde is het iedere keer aan de andere kant gevallen."