De buurtbewoners tekenden massaal bezwaar aan tegen nieuw stadion Club Brugge

Er gaat nog heel wat water naar zee moeten vloeien vooraleer Club Brugge de eerste spade in de grond kan steken voor de bouw van hun nieuw stadion. Grootste probleem blijven de buurtbewoners, die massaal bezwaar aantekenden.

Het Brugse stadsbestuur kreeg maar liefst 125 bezwaarschriften binnen in het kader van het openbaar onderzoek naar de bouwplannen. “De buurt stelt zicht vragen bij de ­omvang, de impact op de mobiliteit en bij licht- en geluidsoverlast. Het is nu zaak om die bezwaren af te wegen tegen het milieu­effecten­rapport”, stelt Franky Demon (CD&V), Brugs schepen van ­Ruimtelijke Ordening, in Het Nieuwsblad.

Club wil op de huidige Jan Breydel-site een nieuw stadion voor 40.000 supporters bouwen. Daarvoor moet het huidige stadion gesloopt worden en om de buurtbewoners gerust te stellen willen ze de omgeving inrichten als park met parking.