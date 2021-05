Duidelijkheid na afgelopen weekend: "Hij wordt de nieuwe spits als Onuachu vertrekt"

In Extra Time koos Patrick Goots de goal van Cyriel Dessers tegen Anderlecht als moment van de week.

Patrick Goots vond dat Van den Brom met de vervanging van Onuachu een vreemde beslissing nam. "Ik vind het raar dat Van den Brom zijn topschutter vervangt voor Dessers", vertelde Goots. "Hij was moe, maar ik was vroeger ook soms moe. Maar dan kopt Cyriel Dessers die bal ongelooflijk binnen. Nog maar zijn vijfde doelpunt, waarvan twee penalty's in het begin van het seizoen."

De felicitaties van Onuachu aan het adres van Dessers waren opvallend. Het deed deugd voor Dessers, nadat zijn eerste jaar bij Genk niet bepaald zoals verwacht verliep.

Deze goal van Dessers is dan ook een duidelijk signaal als Onuachu een transfer kan pakken. “Als Onuachu weggaat, wordt hij misschien de ‘nieuwe’ spits van Genk."