🎥 Doelpunt van Edinson Cavani gaat de wereld rond

Edinson Cavani maakt de laatste weken indruk bij Manchester United. De Uruguayaan heeft dan ook zijn contract verlengd en in zijn eerste wedstrijd op Old Trafford met supporters dinsdagavond scoorde hij een absolute beauty.

Edinson Cavani is misschien al 34 jaar oud, maar hij is het scoren duidelijk nog niet verleerd. Met 16 doelpunten in 38 wedstrijden in alle competities samen dit seizoen doet El Matador het voorlopig uitstekend voor Manchester United.

Dinsdagavond maakte de ervaren aanvaller opnieuw indruk. Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus waren er opnieuw supporters welkom op Old Trafford en Cavani toonde meteen zijn klasse met een heerlijke lob tegen Fulham.