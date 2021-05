De Conference wat? De Conference League! Een overzicht van de derde Europese competitie

In de Belgische competitie zijn de ploegen druk bezig met het afwerken van de play-offs. Je hebt play-off 1, oftewel de Champions play-offs, waarbij de winnaar zich plaatst voor de Champions League. En je hebt play-off 2, of de Conference play-off. Maar wat is die conference league nu eigenlijk?

KV Mechelen, AA Gent, KV Oostende en Standard zijn op dit moment vol met elkaar aan het strijden in play-off 2. De winnaar plaatst zich voor de Conference League. De Conference League is nieuw vanaf het seizoen 2021/22, en zal de derde competitie in Europa worden.

Er komt dus naast de Champions League en Europa League een derde competitie in Europa. De conference League dient als vangnet van de Europa League, zoals de Europa League als vangnet dient voor de Champions League.

Waarom een extra competitie?

De Europa League wordt volgend seizoen gereduceerd tot 32 ploegen, in plaats van de huidige 48. Er vallen dus meer ploegen naast de tweede competitie van Europa, en daarom organiseert de UEFA nu dus een derde competitie. Daarbovenop wil de Europese voetbalbond ook een extra kans geven om ploegen uit kleinere competities ook Europees te laten spelen.

Het competitieformat

Het kwalificatiesysteem van de Conference League is in grote lijnen hetzelfde als die van zijn grote broers: vier kwalificatieronden. Er voegen in de tweede kwalificatie ronde echter wel 20 ploegen in van de Champions League, en in de vierde kwalificatieronde voegen er acht ploegen in van de Europa League.

Het hoofdtoernooi is ook met acht poules van vier ploegen, en de eerste twee gaan door naar de knock-outfase. Het enige verschil met de eerste twee Europese competities is: de eerste in de groep, gaat direct door naar de derde ronde, terwijl de tweede uit de poule eerst nog moet spelen tegen de derdes van de Europa League, die in de knock-outfase van het toernooi dus invoegen in de tweede ronde van de Conference League.

De winnaar van de Conference League heeft zichzelf een plekje in de Europa League van het seizoen dat daarop volgt, gewonnen.

België

In België is er maar één plekje in de tweede ronde van de kwalificaties van de Conference League te verdienen. Dat plekje gaat dit seizoen naar de winnaar van play-off 2. Normaal gezien moet de winnaar van play-off 2 na de play-offs nog strijden met de laatste van play-off 1 voor dat ticket. Maar omdat Racing Genk al de beker won, zal KV Mechelen, Oostende, Gent of Standard gaan lopen met het laatste Europese ticket.

Wat vooral belangrijk is voor Belgische ploegen die Europa ingaan, is het prijzengeld. Ook in de Conference League zal de UEFA premies per ronde geven, en net zoals de andere twee Europese competities zal ook de Conference League worden uitgezonden op TV.